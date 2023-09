POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht offenbar unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag in ein Kinder- und Jugendhaus in der Rintheimer Straße in der Oststadt ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie einen Schrank und entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 820 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht ...

mehr