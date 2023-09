POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt in ein Reihenhaus in Karlsruhe-Wolfartsweier. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Nacht zum Sonntag vermutlich über die Haustür in das Innere eines Reihenhauses in der Max-Born-Straße. In der Folge durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche fündig wurden, kann ...

