POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt in ein Reihenhaus in Karlsruhe-Wolfartsweier.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Nacht zum Sonntag vermutlich über die Haustür in das Innere eines Reihenhauses in der Max-Born-Straße. In der Folge durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen.

