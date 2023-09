POL-KA: (KA) Sulzfeld - Pkw überschlägt sich alleinbeteiligt auf der B 293

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter steht im dringenden Verdacht kurz hintereinander am Freitagnachmittag zwei Raubüberfälle in der Innenstadt verübt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 14:40 Uhr ein mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Mann eine Tankstelle in der Willy-Brandt-Allee. Sofort bedrohte der Räuber den alleine ...

mehr