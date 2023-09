POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Unfall nach Überholmanöver; Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In der Karlsruher Oststadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Der Pkw entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr die 58-jährige Radfahrerin gegen 13:30 Uhr auf einem Radweg in der Gerwigstraße in westliche ...

mehr