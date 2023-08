Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erfolgreiche Suche nach vermisstem Senior

Karlsruhe (ots)

Die Suche nach einem vermissten 76 Jahre alten Bewohner eines Pflegeheims in der Karlsruher Weststadt konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgreich abgeschlossen werden. Auch ein Polizeihubschrauber war dabei im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der Senior die Einrichtung am Mittwochnachmittag offenbar eigenständig gegen 17 Uhr. Mitarbeiter des Pflegeheims informierten wenig später die Polizei, da sie den 76-Jährigen weder im Heim, noch in der näheren Umgebung finden konnten. Da bei dem Senior aufgrund einer Erkrankung und daraus resultierender Orientierungslosigkeit von einer hilflosen Lage ausgegangen werden musste, wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bei der Suche nach dem 76-Jährigen wurde im Laufe der Nacht auch ein Polizeihubschrauber über dem Stadtgebiet eingesetzt. Nach dem Hinweis eines Bürgers trafen Beamte den Vermissten gegen 02:00 Uhr am Donnerstagmorgen wohlbehalten in der Sophienstraße an und brachten ihn zurück in die Pflegeeinrichtung.

Julian Scharer, Pressestelle

