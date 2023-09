Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Phantombildfahndung nach erfolgreichem Schockanruf

Karlsruhe (ots)

Mehrere zehntausend Euro erbeuteten Schockanrufer am 16.08.2023 bei einer Frau in der Karlsruher Weststadt. Nun fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einer mutmaßlichen Täterin.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde eine in der Jahnstraße wohnende 73-Jährige Frau in den Mittagsstunden des 16.08.2023 Opfer von Trickbetrügern. Ihre Tochter habe eine Fußgängerin überfahren, teilten ihr die Betrüger am Telefon mit. Nun müsse sie sie mit einer hohen Geldzahlung vor der Inhaftierung bewahren. Dass als "Schockanruf" bekannte Vorgehen der Täter brachte die Geschädigte dazu Gegenstände im Wert von etwa 50.000 Euro an eine Betrügerin auszuhändigen. Die Täter kündigten die Abholerin als eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts Karlsruhe an.

Durch die Einlassungen der Geschädigten konnte die Polizei ein Phantombild der Abholerin erstellen. Über folgenden Link kann das Phantombild im Internet aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/?post_type=tracing&p=10194&preview=true

Sachdienliche Hinweise zur Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Daniel Joram, Pressestelle

