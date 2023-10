POL-PDMT: Einbruch in Baucontainer auf EDEKA-Baustelle am LIDL-Kreisel

Mogendorf (ots) - Um 09:20h wurde ein Brand in der Südstraße in Mogendorf gemeldet. Dort gerieten eine Garage sowie der darin abgestellte PKW aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an; in der Ortslage ist eine Umleitung eingerichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle, PHK'in Wagner - Delzepich Telefon: 02602-9226-120 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur ...

mehr