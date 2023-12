Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Angezeigter Raub in Varel - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Varel (ots)

Bereits am Freitagabend, 22.12.2023, wurde der Polizei in Varel eine Raubtat gemeldet, die sich in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet haben soll. Dort soll ein 60-Jähriger gegen 22:00 Uhr auf seinem Weg nach Hause überfallen worden sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand hätten zwei bislang unbekannte Personen vor einem Mehrfamilienhaus u.a. Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt, um ihm eine mitgeführte Tasche entreißen zu können. Die beiden unbekannten Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit der Tasche und dem darin befindlichen Bargeld unerkannt entkommen. Bei dem Überfall wurde der Mann leicht verletzt (Augenreizung). Zur weiteren Aufklärung der angezeigten Tat, bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die an dem Freitagabend Hilferufe vernommen oder Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

