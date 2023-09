Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Garage

Greiz (ots)

Berga/Elster. Am Morgen des 18.08.2023 zeigte der Inhaber einer Tiefbaufirma den Diebstahl mehrerer Maschinen aus seiner Garage in der August-Bebel-Straße an. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die verschlossene Garage ein und entwendeten mehrere Baumaschinen zur Asphaltbearbeitung: eine weiß/ rote Asphaltschneidemaschine, eine blaue Rüttelmaschine sowie einen blauen Stampfer. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Tatzeitraum lässt sich auf die vergangenen vier Wochen eingrenzen. Die Polizei Greiz (03661/621-0) hat die Ermittlung (Bezugsnummer 0243696/2023) wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen. (PZ)

