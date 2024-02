Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Geld gefordert - Schal entwendet ++ Lüneburg - Einbruch in Getränkemarkt - Türscheibe mit Stein zerstört ++ Bad Bevensen - Zaun aufgeschnitten - Pflanzenschutzmittel entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geld gefordert - Schal entwendet

Am 25.02.2024 gegen 14:30 Uhr wurde eine Seniorin von einer weiblichen Person in der Stresemannstraße angesprochen und aufgefordert ihr Bargeld auszuhändigen. Als dies verneint wurde, griff die derzeit unbekannte Frau nach dem Schal der Seniorin und entfernte sich damit. Verletzt wurde die Seniorin nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - PKW beschädigt

In der Nacht zum 25.02.2024 wurden in der Dorfstraße zwei PKW durch Stahlkugeln beschädigt. Die Stahlkugeln mit einem Durchmesser von ca. 2 mm zerstörten dabei jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW-Golf und einen Renault-CLIO. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Getränkemarkt - Türscheibe mit Stein zerstört

Mit einem Feldstein zerstörte ein derzeit unbekannter Täter in der Nacht zum 26.02.2024 die Türscheibe eines Getränkemarktes in der Bleckeder Landstraße. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten und entwendete eine derzeit unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Der Täter konnte in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört

Ein alkoholisierter 42-Jähriger trat am 25.02.2024 gegen 12:30 Uhr gegen die Verglasung eines Buswartehauses "Am Sande". Die Glasscheibe zersprang daraufhin. Zeugen konnten der Vorfall beobachten und die Polizei alarmieren. Bei dem polizeilich bekannten Täter wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über ein Promille. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Radfahrer beschädigt PKW

Am 25.02.2024 gegen 13:00 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein 47-Jähriger mit dem Fuß gegen einen in der Heinrichstraße geparkten VW Golf trat. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Fahrrad. Kurze Zeit später beschädigte er mit seinem Fahrrad einen geparkten BMW, welcher sich in der Straße "An der Zuckerfabrik" befand. Die Polizei konnte den 47-Jährigen mit seinem Fahrrad im Nahbereich der genannten Örtlichkeiten antreffen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - Zaun aufgeschnitten - Pflanzenschutzmittel entwendet

Zu einem Einbruch in einen Großhandel kam es im Zeitraum vom 23.02.2024 bis zum 26.02.2024 in der Klein Bünstorfer Straße. Dabei schnitten unbekannte Täter ein Zaunelement des Großhandels heraus, schlugen ein Loch in die Gebäudewand und drangen in eine Halle ein. Dort entwendeten sie Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichtungsmittel im Wert von mehreren tausend Euro. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

