Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" - Polizei kontrolliert in Innenstadt und Kneipenumfeld ++ Reifen und Bremsanlage von hochwertigen Pkw demontiert ++ Handtasche beim ...

Lüneburg (ots)

Presse - 27.02.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" - Polizei kontrolliert in Innenstadt und Kneipenumfeld - Kokain, Marihuana, Tilidin, Messer und Bargeld sichergestellt - weitere Kontrollen folgen

Ihre Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" setzte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden des 26.02.24 im Lüneburger Stadtgebiet fort. Schwerpunkte waren die Innenstadt sowie das Umfeld einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße. Dabei kontrollierten die Beamten auch mit dem Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Bei einem 23-Jährigen stellten die Beamten zwei Konsumeinheiten Kokain sowie Marihuana fest. Bei vier 29, 35 und zwei 41 Jahre alten Männern wird ebenfalls Marihuana und Tilidin sowie ein Springmesser sichergestellt. Kokain sowie zwei Klemmleistenbeutel mit Marihuana sicherten die Beamten bei einem 28-Jährigem. Darüber hinaus hatten die Männer teilweise mehreren hundert Euro bei sich, die vorläufig als mögliches Drogengeld sichergestellt wurden.

Auch den Fahrer eines Mercedes CDI kontrollierten die Beamten gegen 18:20 Uhr in der Ilmenaustraße. Dieser hatte ebenfalls einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana bei sich, der sichergestellt wurde. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - Reifen und Bremsanlage von hochwertigen Pkw demontiert

Alle vier Reifen sowie die Bremsanlage eines auf einem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Dahlenburger Straße abgestellten hochwertigen Pkw Mercedes AMG demontierten Unbekannte in der Nacht zum 27.02.24. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Handtasche beim Einkauf geklaut

Die Handtasche einer 83-Jährigen erbeutete ein Unbekannter bei günstiger Gelegenheit in den Mittagsstunden des 26.02.24 in einem Einkaufsmarkt in der Dahlenburger Landstraße. Der Täter konnte sich unbemerkt gegen 12:15 Uhr die Handtasche mit Geldbörsen, persönlichen Papieren und Handy greifen und mit seiner Beute unerkannt verschwinden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - hochwertiges Gravel-Bike aus Fahrradparkhaus gestohlen

Ein hochwertiges Gravel-Bike der Marke Canyon (Grail 7), Farbe Dark Olive, stahlen Unbekannte im Verlauf des 26.02.24 aus dem Fahrradparkhaus Westseite am Bahnhof, Bahnhofstraße. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Sachschaden von fast 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes Vito stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.02.24 in der Altenbrückertorstraße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten bei diesem gegen 16:45 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Amelinghausen - beim Einparken Pkw touchiert - Polizei sucht nach Geschädigten

Beim Einfahren in eine Parklücke auf dem Parkplatz der Grundschule, Zum Lopautal, touchierte eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Opel in den Abendstunden des 22.02.24 gegen 19:45 Uhr einen neben ihr abgestellten dunklen Pkw. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Anschließend ging die 68-Jährige kurz in der Grundschule und fragte dort auch nach möglichen Nutzern des dunklen Pkw. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrt, um den Verantwortlichen ausfindig zu machen, war dieser Pkw nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun den Nutzer des betroffenen Pkw, der am Abend des 22.02.24 sein Fahrzeug an der Grundschule abgestellt hatte. Dieser möge sich mit der Polizei Amelinghausen, Tel. 04132 939820, in Verbindung setzen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze, OT. Prießeck - Eindringlinge in Scheune machen "Spritztour" mit Pkw

In eine Werkstattscheune in Prießeck drangen Unbekannte im Zeitraum vom 25. auf den 26.02.24 gewaltsam ein. Dabei erbeuteten die Eindringlinge neben einem Schweißwerkzeug auch u.a. die Schlüssel eines Pkw Mazda RX-8, mit dem sie einige hundert Meter weit fuhren; diesen jedoch dann zurückließen. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - mit gefälschtem Rezept - Pärchen fliegt auf

Mit gefälschten Rezepten versuchte ein Pärchen (27 und 29 Jahre alt) nacheinander in den Nachmittagsstunden des 26.02.24 in einer Apotheke in der Bahnhofstraße rezeptpflichtige Arzneimittel zu erlangen. Gegen 14:40 Uhr hatte zuerst die 27-Jährige Erfolg, so dass ihr das Medikament ausgehändigt wurde. Das gefälschte Rezept fiel in der Folge auf. Gegen 16:30 Uhr versuchte sich auch der 29 Jahre alte Begleiter mit einem weiteren gefälschten Rezept, welches genau durch die Mitarbeiter überprüft wurde. Der 29-Jährige ergriff die Flucht, konnte jedoch durch alarmierte Polizeibeamte im Nahbereich zusammen mit der Frau gestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und Betrug.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 0,98 Promille

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Volvo stoppte die Polizei in den Abendstunden des 26.02.24 in der Gartenstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 19:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,98 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell