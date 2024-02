POL-LG: ++ erneute Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" ++ Polizei kontrolliert erneut in Kneipe und Umfeld ++ Kokain, Marihuana, Amphetamin, Tilidin, Messer, Handys und Bargeld ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ erneute Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" ++ Polizei kontrolliert erneut in Kneipe und Umfeld ++ Kokain, Marihuana, Amphetamin, Tilidin, Messer, Handys und Bargeld sichergestellt ++ weitere Kontrollen folgen ++

Lüneburg

Ihre Schwerpunktkontrollen "Drogen- und Straßenkriminalität" setzte die Polizei wie bereits angekündigt auch in den Nachmittags- und Abendstunden des 27.02.24 im Lüneburger Stadtgebiet fort. Wie bereits bei den Kontrollen am 26.02.23 war ein Schwerpunkt der Maßnahmen eine Kneipe in der Altenbrückertorstraße sowie deren Umfeld in der Lüneburger Innenstadt. Mehr als 30 Beamte von Verfügungseinheit und weiteren Bereichen kontrollierten dabei diverse verdächtige Personen auch mit dem Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Dabei stellten die Beamten bei insgesamt 21 Personen die Personalien fest und durchsuchten diese. Insgesamt wurden 10 Konsumeinheiten Kokain, 50 Konsumeinheiten Marihuana sowie Haschisch, eine Konsumeinheit Amphetamin sowie mehrere Tabletten Tilidin, zwei Einhandmesser, mehrere Mobiltelefone und Bargeld im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren u.a. wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Weitere Kontrollen folgen ...

