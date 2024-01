Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle auf der Bundesautobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstag, 18. Januar 2024 um 04:20 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei zwei Bulgaren nach erfolgter Einreise in das Bundesgebiet auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr. Bei dem Abgleich der Personalien der Beifahrerin mit den polizeilichen Datenbeständen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Arnsberg sie mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen sucht. Die 36-jährige Frau ist vom Amtsgericht Menden im September 2021 zu 45 Tagessätzen zu je 30 Euro und im Dezember 2021 zu 50 Tagessätzen zu je 30 Euro jeweils wegen Diebstahls verurteilt worden. Da die Verurteilte die erforderliche Restgeldstrafe in Höhe von 2790 Euro nicht bezahlen konnte, verhafteten die Beamten die Gesuchte noch vor Ort und brachten sie anschließend zur Justizvollzugsanstalt Willich. Hier muss Sie die Restersatzfreiheitsstrafe von 93 Tagen verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell