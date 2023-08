Polizei Hamburg

POL-HH: 230816-1. Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Barmbek-Süd zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.08.2023, 23:40 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, Bartholomäusstraße

Vergangene Nacht nahmen Polizeibeamte einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, in eine Wohnung eingestiegen zu sein und das Handy der schlafenden Bewohnerin gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte der Mann in das Schlafzimmer der 54-jährigen Bewohnerin, nachdem er über den Balkon der Hochparterrewohnung geklettert war und so die Wohnung betreten hatte. Als der mutmaßliche Einbrecher sich das Handy nahm, erwachte die Frau, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkstreifwagen konnte der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 20-jährigen Tunesier handelt, im näheren Umfeld angetroffen und von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Hierbei konnten die Polizisten auch das Handy der Geschädigten auffinden und sicherstellen.

Der Kriminaldauerdienst übernahm noch in der Nacht die ersten Maßnahmen. Im weiteren Verlauf kam es auch zum Einsatz der Spurensicherung.

Die Ermittlungen werden nun vom Einbruchsdezernat der Region Nord (LKA 142) fortgesetzt. Die Kriminalbeamten führten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Tunesier dem Untersuchungsgefängnis zu. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus.

