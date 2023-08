Polizei Hamburg

POL-HH: 120815-1.Zuführung ins Untersuchungsgefängnis nach Raub auf einen Senior in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.08.2023, 10:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Eidelstedter Platz/ZOB

Gestern Morgen soll ein 17-Jähriger einen Senior beraubt haben, nachdem dieser gerade an einem Geldautomaten Bargeld geholt hatte. Zeugen ermöglichten die Festnahme des Jugendlichen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 83-Jährige Mann gerade Bargeld an einem Bankautomaten abgehoben, als der Jugendliche versuchte, ihm die Geldbörse zu rauben. Trotz Gegenwehr gelang es dem Tatverdächtigen schließlich, dem 83-Jährigen die Geldbörse zu entreißen und mit seiner Beute in Richtung Elbgaustraße zu flüchten. Der Senior kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Aufmerksame Zeugen konnten den alarmierten Polizeikräften Hinweise auf den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Räubers geben. Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte daraufhin den 17-jährigen deutschen Tatverdächtigen und nahm ihn vorläufig fest.

Der 17-Jährige war bereits in den frühen Morgenstunden, zusammen mit einem weiteren Jugendlichen, von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Vorausgegangen war ein Raubdelikt am Rathausmarkt (Hamburg-Altstadt). Hierbei soll einem 23-jährigen Mann unter dem Einsatz von Tierabwehrspray eine Bauchtasche mit Bargeld entwendet worden sein. Im Bereich des Jungfernstiegs wurden der 17-Jährige und sein mutmaßlicher Komplize durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Mangels Haftgründen wurden sie noch am Montagmorgen von der Polizei entlassen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen werden durch das Raubdezernat der Region Mitte (Ermittlungsgruppe Alster / LKA 114) geführt. Der 17-jährige Deutsche wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Richter hat mittlerweile einen Haftbefehl erlassen.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell