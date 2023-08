Polizei Hamburg

POL-HH: 230814-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Barmbek-Süd

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.08.2023, 03:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Süd, U-Bahnhof Dehnhaide

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht zu Samstag einen 21-Jährigen in das Gleisbett des U-Bahnhof Dehnhaide gestoßen hat, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Aufklärung der Tat.

Den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) zufolge war es aus noch ungeklärter Ursache zwischen dem 21-Jährigen und dem etwa 20- bis 25-jährigen Gesuchten an der Bahnsteigkante zu einer Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf stieß der Unbekannte den Jungerwachsenen in das Gleisbett. Diesem gelang es, sich gerade noch rechtzeitig vor einer in diesem Moment einfahrenden U-Bahn auf den Bahnsteig zu retten. Er blieb unverletzt.

Bisherige Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung des Täters, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - Schwarz - circa 180 cm groß - kurze schwarze Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck, einer hellen Jogginghose und weißen Sportschuhen

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung des Bahnfahrers.

Das LKA 41 hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell