LPI-J: Mitarbeiter des Veterinäramts bedroht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte beschädigten in der vergangenen Woche zwei Halterungen für Schrankenbäume in Stadtroda. Die bauliche Vorrichtung befindet sich an der Fachschule für Agrarwirtschaft. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 600,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

