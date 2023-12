Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Betrunkener ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Ein verhaltensauffälliger Mann hat am Mittwochnachmittag die Polizei und den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte 58-Jährige schwankte von Haus zu Haus und hatte versucht, mit seinem Schlüssel in die Gebäude zu gelangen. Im Bereich der Graf-Zeppelin-Straße trafen die Beamten auf den Mann, der laut auf sich aufmerksam machte. Weil er eine Kopfverletzung hatte, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der den 58-Jährigen unter Begleitung der Polizei zur Untersuchung in eine Klinik brachte.

Oberteuringen

Zwei Personen bei Fahrradunfall verletzt

Nach einem Unfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Länderstraße mussten zwei Beteiligte in eine Klinik gebracht werden. Ein 67-jähriger Radfahrer hatte mutmaßlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Mountainbike verloren und stürzte zu Boden. Seine 68 Jahre alte Begleiterin, die direkt hinter ihm fuhr, konnte ihr Pedelec nicht rechtzeitig abbremsen und stürzte ebenfalls. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden fiel gering aus.

Salem

Hundekoteimer mit "Böller" zerstört

Unbekannte haben am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, einen "Silvester-Knallkörper" in einem Hundekoteimer in der Buchbühlstraße in Neufrach entzündet und dabei Sachschaden angerichtet. Das Behältnis ging bei der Explosion des Knallkörpers zu Bruch. Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden. Ab heute darf man wieder Feuerwerksartikel im freien Handel erwerben. Die Polizei bittet um einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesen und weist darauf hin, dass das Beschädigen von Eigentum Anderer eine Straftat darstellt.

Salem

Autoscheibe zerstört

Die hintere Seitenscheibe eines am Bahnhof in Mimmenhausen geparkten Pkw haben Unbekannte zwischen Samstag und Mittwoch offenbar mutwillig zerstört. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr an einem Pkw verursacht, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters und eines Winzervereins in der Kronenstraße stand. Wie der Schaden am unteren Bereich des Schwellers an der Beifahrerseite entstand, ist aktuell nicht abschließend geklärt. Hinweise von Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

Bermatingen

Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein Autofahrer rechnen, den Polizisten am Dienstagabend in der Salemer Straße kontrolliert haben. Die Beamten waren auf den 43-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser mit seinem Wagen an einer Tankstelle rangierte, anhielt und mit mehreren Alkoholflaschen zurück zu seinem Pkw kam. Weil er angab, am Abend bereits Bier getrunken zu haben und eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille anzeigte, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein und untersagten dem 43-Jährigen die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell