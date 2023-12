Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine 56-jährige Fußgängerin musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Auenhofen und Altmannshofen von einem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 30 Jahre alter Ford-Fahrer bemerkte die Frau und ihren Begleiter am Fahrbahnrand offensichtlich zu spät und touchierte die 56-Jährige mit dem Außenspiegel seines Wagens. Die Frau stürzte und zog sich dabei eine mittelschwere Verletzung zu. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Leutkirch im Allgäu

Pkw beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem in den vergangenen Tagen an mehreren Pkw die Reifen zerstochen und teils Kennzeichen beschädigt und gestohlen wurden. Die insgesamt drei Fahrzeuge waren bis Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nehmen die Beamten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Einbruchsversuch

Bei ihrer Tat gestört wurden Unbekannte, die am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr in ein Haus in der Sonnentaustraße einbrechen wollten. Angehörige der Hauseigentümer waren früher als geplant nach Hause gekommen, als sie verdächtige Geräusche an der Haustüre bemerkten. Als sich der Angehörige im Haus bemerkbar machte, flüchtete eine Person unerkannt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchs und nimmt Hinweise von Personen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Waldburg

Lack zerkratzt

Zeugen sucht der Polizeiposten Vogt zu einer Sachbeschädigung in der Adlerstraße. Ein Unbekannter hat dort im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, offensichtlich mutwillig die Motorhaube eines geparkten Pkw zerkratzt und dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Hinweise werden unter Tel. 07529/971560 entgegengenommen.

Wangen im Allgäu

Nach Unfall davongefahren

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Fiat hinterlassen, der am Dienstag in der Bregenzer Straße auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellt war. Zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr touchierte der Unbekannte den Wagen und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

