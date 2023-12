PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.12.23 aus dem Landkreis Ravensburg

Bodenseekreis (ots) - Meckenbeuren Betrunkener Autofahrer in Meckenbeuren unterwegs Einen Pkw mit unsicherer Fahrweise meldeten Zeugen der Polizei am Montag um die Mittagszeit in Meckenbeuren im Bereich der Alpenstraße. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen konnten den Pkw und Fahrer schließlich an der Halteranschrift feststellen. Bei dem 39jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 3,6 Promille ...

mehr