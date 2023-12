Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.12.23 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Betrunkener Autofahrer in Meckenbeuren unterwegs

Einen Pkw mit unsicherer Fahrweise meldeten Zeugen der Polizei am Montag um die Mittagszeit in Meckenbeuren im Bereich der Alpenstraße. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen konnten den Pkw und Fahrer schließlich an der Halteranschrift feststellen. Bei dem 39jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 3,6 Promille festgestellt. Er musste sich zweier Blutentnahmen unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Frau bewirft Polizeibeamte mit Gegenständen

Im Zuge einer Personenkontrolle am Sonnenberg wurden Polizeibeamte und zwei weitere Personen am Montagabend mit Gegenständen beworfen. Zuvor waren die Beamten zu einer Streitigkeit auf offener Straße zwischen zwei Personen gerufen worden. Während der Abklärung des Sachverhalts bewarf eine angetrunkene 52jährige die Gruppe u. a. mit vollen Bierdosen, Gläsern und einem Regenschirm aus dem Fenster eines dortigen Hochhauses heraus. Verletzt wurde niemand. Die Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik verbracht. Gegen sie wird nun wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell