PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen

Pkw unter Baum begraben

Der vorherrschende Sturm der letzten Tage entwurzelte am Samstag, gegen 15:10 Uhr an der L286 von Ostrach Richtung Krauchenwies einen Baum. Dieser fiel auf die Motorhaube des in diesem Moment vorbeifahrenden Mercedes einer Familie. Die 39-jährige Beifahrerin zog sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Ihr 41-jähriger Ehemann, sowie die beiden 7- und 4- Jahre alten Kinder begaben sich vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand Sachschaden von geschätzten 30 000 Euro. Zur Bergung des Pkw, sowie zum Zersägen des Baumes musste die Landesstraße für ca. 1 Stunde gesperrt werden. An der Unfallstelle waren insgesamt 3 Rettungswägen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, sowie 2 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.

Sigmaringendorf

Pickup gestohlen

Das Fehlen seines zum Verkauf stehenden Mercedes Pickup bemerkte der 36-jährige Geschädigte am Samstagmittag. Er hatte das Fahrzeug zum Verkauf angeboten und hierzu in der Bahnhofstraße gegenüber einer Tankstelle zwischen weiteren Fahrzeugen für interessierte Käufer ausgestellt. Der Tatzeitraum wird auf die letzten 6 bis 7 Tage angegeben. Hinweise zu der Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.

