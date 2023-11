Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Autofahrer

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Samstag war ein Mann alkoholisiert mit seinem Auto in Augsburg unterwegs. Eine Verkehrskontrolle beendete schließlich die Fahrt, welche nicht ohne Folgen bleiben wird. Gegen 02.00 Uhr hielt eine Polizeistreife einen Audi in der Bürgermeister-Ackermann-Straße an und führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch beim 23-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Fahrt war somit für den 23-Jährigen beendet. Der Mann muss nun mit mindestens einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von gut 500 Euro rechnen.

