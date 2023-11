POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag wurden in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr zwei Motorräder beschädigt. Beide Fahrzeuge waren in der Schillstraße auf Höhe der Hausnummer 134 abgestellt. Ein bislang Unbekannter warf die Motorräder um, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. Rückfragen ...

mehr