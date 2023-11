Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw-Fahrer gleich zweimal alkoholisiert

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Nacht auf Samstag war ein Lkw-Fahrer offenbar erheblich alkoholisiert auf der B17 unterwegs. Eine Polizeistreife beendete die Fahrt. Gegen 01.45 Uhr (11.11.2023) fiel einer Polizeistreife ein sehr langsam fahrender Lkw auf der B17, Höhe Gabelsberger Straße, auf. Dieser war in nördlicher Richtung unterwegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung beim 43-jährigen Fahrer fest. Die Fahrt war somit beendet. Der Lkw wurde vor Ort abgestellt und der Fahrzeugschlüssel vorerst sichergestellt, um eine spätere Weiterfahrt zu verhindern. Nachdem der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Bei der Blutentnahme selbst leistete der 43-Jährige erheblichen Widerstand. Am Samstagmorgen suchte der 43-Jährige die betreffende Polizeiinspektion auf und verlangte die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit über einem Promille - noch oder schon wieder - alkoholisiert war. Der Schlüssel blieb somit bei der Polizei. Zu groß war die Gefahr, dass sich der Mann erneut in diesem Zustand hinter das Steuer seines Fahrzeugs setzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

