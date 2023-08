Feuerwehr Herford

FW-HF: Aktionstag der Feuerwehr Herford: Ein Erlebnis für Groß und Klein!

Herford, 8. August 2023 - Die Feuerwehr Herford lädt herzlich zum Aktionstag ein, der am 13. August in der Zeit von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Freuen Sie sich auf einen spannenden Tag voller Aktionen und Vorführungen auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache an der Werrestraße 103a.

Der Aktionstag verspricht ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Erleben Sie atemberaubende Vorführungen, spannende Einsatzübungen und informative Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. Eine beeindruckende Fahrzeug- und Geräteschau sowie fesselnde Rettungsvorführungen werden Ihnen die Technik und das Können der Feuerwehr näherbringen. Auch das DRK Herford Stadt, die DLRG Herford und das Technische Hilfswerk werden sich im Rahmen des Aktionstages an der Werrestraße präsentieren. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Blasorchester Feuerwehr Herford.

Die jüngsten Besucher erwartet u.a. eine aufregende Hüpfburg, eine Teddy-Klinik oder eine mitreißende Feuerwehr-Rallye. Aber auch die Erwachsenen kommen nicht zu kurz: Eine große Tombola mit tollen Preisen, die Fahrzeug- und Geräteschau, umfangreiche Informationen sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm sorgen für beste Stimmung.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt - lassen Sie doch am Sonntag einfach zuhause die Küche kalt. Besonders hervorzuheben ist das umfangreiche Buffet mit selbstgemachten Torten und Kuchen, das zu einem echten Highlight des Aktionstags werden wird.

Der Aktionstag wird vom Löschzug Mitte, der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst der Feuerwehr Herford gemeinsam organisiert. Die Veranstaltung bietet eine großartige Gelegenheit, die Menschen hinter den Uniformen kennenzulernen und einen Einblick in ihre Arbeit zu bekommen.

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, diesen besonderen Tag mit uns zu verbringen. Parkmöglichkeiten stehen entlang der Werrestraße für Sie bereit. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und auf ein unvergessliches Erlebnis!

