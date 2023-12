Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendlicher mit Softair-Waffe

Für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen sorgte ein Jugendlicher am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr auf dem Marienplatz. Mehrere Personen beobachteten den Jugendlichen in einer Gruppe, wie er mit einer, zumindest aus der Ferne echt aussehenden Pistole hantierte. Die Zeugen beobachteten hierbei keine Bedrohungen mit der Waffe. Die verständigten Polizeistreifen, darunter auch Polizeibeamte in Zivil stellten nach kurzer Fahndung in der Innenstadt den betroffenen Jugendlichen und die beschriebene Waffe fest. Es handelte sich um eine erlaubnisfreie Softair-Waffe. Allerdings ist es untersagt, derartige Waffen in der Öffentlichkeit zu führen, wenn deren Gesamterscheinungsbild den Anschein einer Feuerwaffe hervorrufen. Der junge Mann wurde mit einem normverdeutlichenden Gespräch seinen Eltern übergeben. Ob ein ordnungswidriges Handeln vorlag, wird geprüft und ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Leutkirch im Allgäu

Gegenstände auf den Gleisen

Bislang unbekannte Personen legten am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr Gegenstände auf die Gleise der Bahnlinie in Leutkirch zwischen dem Auenweg und der Ölmühle. Wie die verständigte Polizeistreife des Polizeireviers Leutkirch feststellte, legten die Personen Steine aus dem Gleisbett, Äste, einen morschen Baumstamm, sowie eine ca. 30x20 cm große Steinplatte auf die Schienen. Zur Beseitigung der Gegenstände und somit Gefahrenabwendung für durchfahrende Züge musste die Zugstrecke für ca. 30 Minuten gesperrt werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen die unbekannte Täterschaft ein. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 oder die Bundespolizei entgegen.

Isny im Allgäu

Zündelnde Jugendliche

Am Samstag, gegen 16:45 Uhr meldeten Anwohner einen Brand in einer Tiefgarage in der Ammannstraße. Laut Zeugen befanden sich in der leerstehenden Garage mehrere Jugendliche. Die Zeugen nahmen ein Knallgeräusch, ähnlich eines umsetzenden Feuerwerkskörpers wahr, bevor mehrere Jugendliche die Garage verließen. Kurz darauf stellte die eintreffende Feuerwehr einen komplett verbrannten Bürostuhl in der Tiefgarage fest. Das Feuer hatte sich in der Garage nicht weiter ausgebreitet, so dass glücklicherweise nur der Bürostuhl beschädigt worden war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Brandstiftungsdeliktes gegen die bislang unbekannten Täter ein. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell