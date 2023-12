Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Fahrrad geklaut

Am Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein abgeschlossenes Mountainbike der Marke Eightshoot X-Coady SL vom Fahrradständer an der Eugen-Bolz-Schule in der Steinacher Straße in Bad Waldsee. Hinweise zum Diebstahl in der fraglichen Zeit, nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel.: 07524 4043-0 entgegen.

Baienfurt

Sachbeschädigung durch Hakenkreuze

Am Freitag gegen 12.00 Uhr wurde am Skaterplatz in der Zeppelinstraße in Baienfurt festgestellt, dass zwei Hakenkreuze in blauer Farbe angebracht wurden. Unbekannte Täterschaft besprühte ein Hakenkreuz auf eine Wand, das Andere wurde auf den Betonboden gesprüht. Hinweise zu der Sachbeschädigung, nimmt das Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 entgegen.

Leutkirch

Pkw`s beschädigt

Ein etwas ungewöhnlicher Sachverhalt ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch. Unbekannte Täterschaft öffnete die Türe an einem geparkten Pkw- Audi und schlug die Türe gegen einen daneben stehenden Pkw. Außerdem wurde der Türgriff der Beifahrertüre herausgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 entgegen.

Horgenzell

Auto überfahrt Kreisverkehr

Am Freitag, gegen 22.42 Uhr befuhr ein 35-jähriger Smart-Fahrer die L 290 von Wolketsweiler kommend in Richtung Horgenzell. In Baumgarten übersieht er den Kreisverkehr und überfahrt diesen komplett. Hierbei wurde mehrere Verkehrszeichen im Wert von ca. 1000.- Euro beschädigt. Am Pkw selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der späteren Unfallaufnahme der Beamten des Polizeireviers Ravensburg stellte sich der vermeintliche Unfallgrund heraus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Smart-Fahrer ergab einen umgerechneten Promillegehalt von über zwei Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten.

