Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Giesenkirchen: Siebenjähriger nach Unfall ambulant behandelt

Mönchengladabch (ots)

Am Samstag, 16. September, ist es gegen 14.30 Uhr auf der Straße Am alten Friedhof in Giesenkirchen-Mitte zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein siebenjähriger Junge ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Eine 37-jährige Frau war mit ihrem Auto in Richtung Dömgesstraße unterwegs, als ihr ein Bus entgegenkam. Vom linken Gehweg aus rannten der Siebenjährige und ein weiterer Junge (8 Jahre) auf die Straße, um diese zu überqueren. Die Frau bremste ihren Wagen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem Auto und dem Siebenjährigen. Der Junge fiel hin und das Team eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie vorausschauend und rücksichtsvoll. Kinder agieren oft spontan. Passen Sie in unübersichtlichen Verkehrssituationen ihre Geschwindigkeit an.

Aber auch die Eltern sind gefragt. Üben Sie mit ihren Kindern, wo und wie sie die Straße überqueren. Bedenken Sie dabei: Kinder nehmen Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr oft anders wahr.

Neben der Übung im Straßenverkehr ist die Wahl der Kleidung entscheidend. Wichtig: Kinder sollten stets gut erkennbar sein! An Schulranzen oder dunkler Kleidung lassen sich zum Beispiel ganz einfach Reflektoren oder ähnliches befestigen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell