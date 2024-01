BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Dortmund (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (19. Januar) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Reisenden fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden. Gegen 15:30 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Iasi/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass ...

mehr