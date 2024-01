Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei schnappt Taschendieb in Mönchengladbach

Düsseldorf, Mönchengladbach (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof entwendete ein Mann (24) einem Reisenden (27) am Mittwochabend (17. Januar) um 21.40 Uhr, das Mobiltelefon. Anhand einer Videoauswertung konnte der weitere Reiseweg des Tatverdächtigen vermutet werden, sodass er in Mönchengladbach angetroffen und festgenommen werden konnte. Ein beschleunigtes Verfahren für eine Haftstrafe wurde angeregt.

Beim Einstieg in den Regionalexpress der Linie 13 im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf Bahnsteig 4 wurde dem 27-jährigen chinesischen Staatsangehörigen aus Aachen das Smartphone gestohlen. Das Diebesgut im Wert von 1400 Euro entwendete der 24-jährige Tatverdächtige aus Marokko unbemerkt aus der linken Jackentasche des 27-Jährigen.

Nach dem sich der Geschädigte bei der Bundespolizei meldete, wurde umgehend eine Videoauswertung durchgeführt. Auf dieser konnte der weitere Reiseweg festgestellt werden. In Mönchengladbach wurde ein Ausstieg vermutet und die Beamten der Bundespolizei in Mönchengladbach nahmen die interne Fahndung auf. In der Vorhalle des Hauptbahnhofs in Mönchengladbach trafen die eingesetzten Beamten auf den Taschendieb. Sie nahmen ihn vorläufig fest und fanden bei einer Durchsuchung das Mobiltelefon des Geschädigten sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und das Handy dem Eigentümer zurückgegeben. Ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft entschied, dass der Tatverdächtige festzunehmen und am Folgetag dem Haftrichter vorzuführen ist.

