BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei Personen bei der Einreise am Airport Niederrhein fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Nachmittag (17. Januar) belästigte eine Frau Reisende am Dortmunder Hauptbahnhof. Anschließend griff sie Bundespolizisten an und widersetzte sich ihnen. Zudem ermittelten die Beamten, dass eine Staatsanwaltschaft bereits per Haftbefehl nach ihr suchen ließ. Gegen 17 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund. Währenddessen kam eine Bürgerin auf die Beamten zu und gab an, ...

