Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/ BAB 27 - Verkehrsunfall auf der BAB27 mit glimpflichem Ausgang

Am Samstagmorgen (02.12.2023), gegen 06:15 Uhr, verunfallte ein 50-Jähriger alleinbeteiligt auf der BAB27 mit seinem Pkw Renault. Der Bremerhavener war in Richtung Bremen unterwegs, als er aufgrund eines Fahrstreifenwechsels in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw auf winterglatter Fahrbahn verlor. Er prallte gegen die Seitenschutzplanke, schrammte an dieser entlang, beschädigte insgesamt 18 Elemente und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht. An dem 20 Jahre alten Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Letzterer musste anschließend abgeschleppt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

