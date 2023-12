Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall in Debstedt

Geestland/Debstedt. Am Freitagmorgen (01.12.2023), gegen 08:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Drangstedter Chaussee in Debstedt zwischen einem Linienbus und einem geparkten Pkw. Dabei stieß der 59-jährige Busfahrer bei Rangieren gegen einen geparkten Pkw, in dem eine 25-jährige Geestländerin saß. Diese verletzte sich infolge des Verkehrsunfalls leicht und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Es entstand geringer Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

