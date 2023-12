Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressebericht zu Gebäudebrand am 07.12.23 in Überlingen

Überlingen (ots)

Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Zu einem Hausbrand im Fred-Raymond-Weg wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am frühen Donnerstagmorgen gerufen. Beim Eintreffen standen an einem Einfamilienhaus bereits Fassade und Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr konnte das Objekt ablöschen, durch den Brand und das Löschwasser war das Haus aber anschließend unbewohnbar. Die Bekämpfung von Glutnestern nahm noch längere Zeit in Anspruch. Die beiden Bewohner wurden nicht verletzt und kümmerten sich selbst um ihre weitere Unterbringung. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich der überdachten Terrasse aus und griff schnell auf die Hausfassade über. Zur Brandursache können momentan keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Der Schaden am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 500000 Euro. Die Feuerwehr Überlingen war mit 38 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 9 Einsatzkräften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell