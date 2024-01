Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Knapp 3.000 Euro bezahlt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (19. Januar) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen eine Reisenden fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Iasi/ Rumänien am Flughafen Dortmund vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass der rumänische Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Mann im April 2022 rechtskräftig, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, zu einer Geldstrafe von 60 Tagen zu je 65 Euro. Einen Teil der geforderten Summe hatte der Gesuchte bereits in der Vergangenheit beglichen.

Die Bundespolizisten nahmen den in Belgien wohnenden Mann fest. Dieser konnte die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von rund 2.980 Euro aufbringen und so einem 44-tägigen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt entgehen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell