Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 14.01.2024, um 17:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Iserloyer Straße in der Gemeinde Dötlingen. Für den Fahrzeugführer eines Opel Astra aus der Gemeinde Ganderkesee kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der 20-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Fahrzeugführer die Iserloyer Straße von der B 213 kommend, in Richtung Aschenstedt. Zwischen Rahmanns Weg und dem Stedinger Weg kam er aus ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort frontal mit einem Baum. Für die Unfallaufnahme blieb die Strecke bis 19:00 Uhr voll gesperrt.

