POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich Hude

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 12.01.2024, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit nicht unerheblichem Sachschaden. Die beiden PKW befuhren den Hauptfahrstreifen und es kam aufgrund stockenden Verkehrs zur Kollision zwischen Front und Heck der jeweiligen Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von EUR23.000,- entstand. Die PKW blieben fahrbereit, verletzt wurde niemand. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Unfall steht in keinem Zusammenhang mit Protestaktionen von Landwirten.

