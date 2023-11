POL-PDWIL: Diebstahl eines weißen Seidenhuhns

Traben-Trarbach (ots) - Am Dienstag, den 31.10.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 18:30 und 20:00 Uhr in der Straße "Am Markt" in Traben-Trarbach ein Verkehrsunfall. Dabei kollidierte der Unfallverursacher mit einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Mustang. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich. Zeugen werden ...

