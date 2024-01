POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Unfall in Prinzhöfte-Horstedt

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 31-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Straße in Richtung Ganderkesee. An der Anschlussstelle Deichhorst bog sie nach links ab, um auf die ...

