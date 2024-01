Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Ein 27-jähriger Mann aus dem Sauerland befuhr mit einem Skoda die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg wechselte ein vorausfahrender Pkw den Fahrstreifen nach links und zwang den 27-Jährigen zum Ausweichen. Er kollidierte in der Folge mit der mittleren Schutzplanke. An seinem Kombi entstanden auf der gesamten linken Seite Schäden, die auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt wurden.

Die Verantwortlichen des ausscherenden Pkws setzten ihre Fahrt auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück fort und konnten bisher nicht ermittelt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

