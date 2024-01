Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 31-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Wildeshauser Straße in Richtung Ganderkesee. An der Anschlussstelle Deichhorst bog sie nach links ab, um auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen zu gelangen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-Jährigen aus Dötlingen, die die Wildeshauser Straße mit einem Audi in Richtung Delmenhorst befuhr.

Nach der Kollision war der Audi nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden betrug etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell