POL-ME: Weiterer ausgebrannter Altpapiercontainer - Velbert - 2311024

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, brannten in Velbert in der Nacht zu Donnerstag (9. November 2023) ein Mülleimer und ein Altpapiercontainer (siehe dazu unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5644830). Am Donnerstagmorgen (9. November 2023) kam ein weiterer Brand hinzu:

Gegen 10:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf dem Schulhof der Windrather Talschule am Panner Weg gerufen. Dort hatte ein Altpapiercontainer gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Container erheblich beschädigt wurde. Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte keine verdächtigen Personen im Rahmen ihrer Fahndung antreffen. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Ob die Brände aus der Nacht mit dem Brand am Donnerstagmorgen in Verbindung stehen, ist derzeit weder bestätigt, noch ausgeschlossen und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu den Brandlegern nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-110 entgegen.

