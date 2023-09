Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund zu einem Tötungsdelikt in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0865

Am gestrigen Abend wurde in einer Wohnung in der Dortmunder Nordstadt ein 43 Jahre alter Mann wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes zum Nachteil seiner 39-jährigen Ehefrau vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, am 10. September 2023 gegen 22:25 Uhr seine Ehefrau mit Messerstichen getötet zu haben.

Die genaue Todesursache soll heute im Rahmen einer Obduktion geklärt werden und anschließend wird entschieden, ob der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt wird.

