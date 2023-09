POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Barop: 8-jähriger Junge schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0862 Zwei mit Pfefferspray und einem Messer bewaffnete 17 und 20 Jahre alte Dortmunder nahm die Polizei in der Nacht zu Samstag (9.9.2023) auf einem Fest an der Husener Straße in Dortmund-Husen vorläufig fest. Zuvor verständigten Besucher des Fests den Notruf 110, weil einer der beiden ...

mehr