Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Gartenhütte

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstag, 11. Januar 2024, 04:10 Uhr, eine Gartenhütte in Delmenhorst in Brand geraten.

Anwohner im Droste-Hülshoff-Ring wurden durch Geräusche aus dem Garten wach, sahen beim Blick aus dem Fenster die brennende Hütte und wählten den Notruf der Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Sie verhinderten ein Ausbreiten der Flammen, die Hütte brannte aber nieder. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch Bewohner der umliegenden Häuser kurzzeitig evakuiert.

Zur Ermittlung einer möglichen Brandursache sprach die Polizei eine Beschlagnahme des Brandortes aus.

