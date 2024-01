Polizei Düsseldorf

POL-D: Einbruch oder Schlafstätte? - 32-Jähriger löst Alarm im Schuhgeschäft aus - Festnahme - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Einbruch oder Schlafstätte? - 32-Jähriger löst Alarm im Schuhgeschäft aus - Festnahme - Ermittlungen dauern an

Altstadt - Nach einer Alarmauslösung konnten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Mitte am Neujahrsmorgen einen 32-jährigen Mann in einem Schuhgeschäft in der Altstadt aufspüren. Weil Einbruchspuren entdeckt werden konnten, wurde der Syrer vorläufig festgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob der Verdächtige selbst die Tür aufgehebelt hatte, oder nur die Gelegenheit nutzte, um am Morgen einen Schlafplatz zu finden.

Um 07:30 Uhr wurden die Polizeikräfte zu dem Schuhgeschäft an der Flinger Straße gerufen. Bei der Durchsuchung entdeckten sie den Verdächtigen im hinteren Bereich unter einer Decke versteckt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei dem Mann wurden keine Beute und kein Einbruchswerkzeug gefunden. Am Schließblech der Eingangstür waren jedoch Hebelspuren feststellbar. Die Beamten der Kriminalwache waren vor Ort und sicherten Spuren. Die Auswertung dauert an. Möglicherweise wird der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell