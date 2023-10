Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche

Augsburg (ots)

Gablingen - Im Zeitraum vom Freitag (20.10.2023), 20.00 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 06.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Metzgerei in der Angerstraße ein und entwendeten Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag (20.10.2023), 19.30 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 08.00 Uhr. Auch hier drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell