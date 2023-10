POL Schwaben Nord: Verbotene Versammlung auf dem Rathausplatz führt zu Polizeieinsatz

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (20.10.2023) belästigte ein 43-jähriger Tatverdächtiger offenbar eine bislang unbekannte Frau an einem Bahnsteig am Königsplatz. Gegen 22.00 Uhr beobachteten Passanten wie der 43-Jährige einer bislang unbekannten Frau an das Gesäß griff. Die Frau flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Passanten verständigten daraufhin die Polizei. Die bislang ...

mehr